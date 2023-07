Imprese | Cna Lombardia | ' regione leader in Europa per crescita | ma calano artigiane'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023) Milano, 1 lug.(Adnkronos) - Lasi confermainnella2019-2023 sotto diversi aspetti: in primis per il Pil che con il +5% stacca le varie concorrenti come Fiandre (unica a tenere il confronto con un +4%), Baviera, Catalogna, Renania e altre. Ma anche sul fronte degli investimenti e dell'export lasi conferma in prima linea con unaa doppia cifra rispettivamente del +25% e del +28%. Nota stonata la perdita del 3,6% di. Sono questi alcuni dei dati presentati durante il Consiglio di Cnatenutosi ad Adro (Bs) alla presenza del presidente della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, il Vicepresidente della commissione Bilancio del ...