Impresa da brivido | 56 metri sospeso nel vuoto

(Di sabato 1 luglio 2023) Alex Camera, è uno sportivo pordenonese noto per imprese estreme: questa volta ha percorso in meno di due minuti un tratto di 56,60...

Alex Camera, è uno sportivo pordenonese noto per imprese estreme: questa volta ha percorso in meno di due minuti un tratto di 56,60 metri ...Numeri daforniti dall'assessore ai giovani del Comune di Napoli, Chiara Marciani, in ... Pas, sostenuto dall'amministrazione comunale e finanziato dall'sociale"'Con i bambini", che ha ...... sostiene che per gli imprenditori che cercano ilqueste pericolose spedizioni hanno ... Hanno già compiuto l'straordinaria di fondare grandi aziende, spiega Lordan, quindi ora vogliono ...

La Ferrari ha rischiato di perdere la Le Mans per una misteriosa spia ... Sport Fanpage

Archiviata la seconda giornata con verdetti importanti, il Gruppo A e quello B aprano la terza ed ultima giornata della fase a giorni degli Europei Under 21 in ...L’Italia Under 21 si riscatta dopo la dura sconfitta subita all’esordio agli Europei contro la Francia. Gli Azzurrini hanno battuto 3-2 la Svizzera nel secondo turno della fase a gironi. La squadra di ...