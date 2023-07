Il video | il segreto | l' addio in Crazy Love | la storia d' amore tra Elodie e Marra

L'inviata di RaiNews24 Carlotta Macerollo ha intervistato in un luogola 35a brigata ucraina che ha liberato nelle scorse settimane Neskuchne, centro abitato nella regione di Donetsk, vicino al confine con quella di Zaporizhzhia. Si tratta del "saliente di ...I Coldplay si sono esibiti in Italia durante il loro trionfale Music of the Spheres Tour. Prima dell'ultimo show di Milano, allo stadio San Siro, la band è stata intervistata dalla nostra Laura ...Ma non è unqui o altrove. Ora è importante concludere rapidamente i negoziati con il Parlamento, in modo che la legislazione proposta possa essere approvata tutta in questa legislatura del ...

«Oggi compio ben 103 anni. Il mio segreto» (VIDEO) CronacaQui

A Tg4 ‘Diario del giorno’ le immagini mostrate in esclusiva di un passaggio segreto dove potrebbe essere stata condotta la bambina prima di sparire nel nulla ...