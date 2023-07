Il viaggio a Kiev e la telefonata a Mosca | cosa rivelano le operazioni del capo della Cia

Ma in privato, i pianificatori militari ahanno trasmesso a Burns e ad altri una fiducia ... Ildi Burns è avvenuto poco prima della ribellione fallita ( https://www.washingtonpost.com/...Il presidente Zelensky presenta al direttore della Cia il piano per fermare la guerra entro l'anno The post Ile la telefonata a Mosca: cosa rivelano le operazioni del capo della Cia appeared first on ...Burns ha incontrato anche il presidente Volodymyr Zelensky, oltre che i capi dell`intelligence Ucraina. Ilarriva in un momento cruciale, mentre l`Ucraina cerca di dare solidità alla ...

Ucraina, il viaggio segreto del Capo della Cia a Kiev e il piano per la ... Il Riformista

Roma, 1 lug. (askanews) - "Mi sento più a mio agio": in Ucraina arrivano quattro treni con carrozze per sole donne. Segregate, o messe al sicuro Il dibattito è aperto ma le utenti sono molto soddisfa ...Il premier spagnolo Pedro Sanchez è arrivato in Ucraina, a Kiev, dove si è recato in occasione dell'inizio della presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue. Il ...