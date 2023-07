Il tour de France parte dalla Spagna | Bilbao in festa

Ildequest'anno parte da Bilbao: le immagini dei fan che arrivano al San Memés Stadium della città basca spagnola, aspettando l'avvio della gara che si snoderà per 21 tappe fino a giungere ...Al via delde2023, Daniel Oss ha dichiarato di voler correre ancora per qualche anno, poi una battuta sul compagno di squadra Sagan, all'ultimo: 'Lo sopportiamo un'ultima volta'Undiverso dal solito Fin dalla presentazione del tracciato, gli strateghi delle squadre top sono stati costretti a rivedere la tattica da usare per garantire il miglior risultato a Parigi. ...

Tour de France, oggi la prima tappa: già tanta salita, attesa per i big la Repubblica

Roma, 1 lug. (askanews) - Il Tour de France quest'anno parte da Bilbao: le immagini dei fan che arrivano al San Memés Stadium della città ...