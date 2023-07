(Di sabato 1 luglio 2023) La squadra maschile del circolo aretino ha trionfato per 2 - 0 nella finalissima contro il Ct Pontedera

La squadra maschile del circolo aretino ha trionfato per 2 - 0 nella finalissima contro il Ct Pontedera

Arezzo, 1 luglio 2023 – Il Tennis Giotto è campione di Toscana con l’Under16. La squadra maschile del circolo aretino ha trionfato per 2-0 nella finalissima contro il Ct Pontedera ed è così riuscita n ...Il Circolo Tennis Giotto è vicino al sogno della serie A: le ragazze hanno raggiunto la finale playoff per la promozione in A2, dove affronteranno il Ct Degli Ulivi di Tuglie. La sfida al cardiopalma ...