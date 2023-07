(Di sabato 1 luglio 2023) L'inizio dellaagency Nba non delude mai, ma quest'anno sono bastate un paio di ore dopo l'inizio delle contrattazioni per vedere accasarsi quasi tutti gli svincolati di primo piano. Il...

L'ala tuttofare firmerà un quadriennale da 100 milioni di dollari e rimarrà a San Francisco. Kyrie Irving rimarrà a Dallas Mavericks IlNba si accende: si apre la free agency e fioccano gli affari. Si parte dai Golden State Warriors che trattengono Draymond Green. L'ala tuttofare firmerà un quadriennale da 100 milioni di ...Ap Da Houston a LA Si accasa nelle prime ore delanche Fred VanVleet che riceve dai Rockets un'offerta impossibile da rifiutare: un triennale "max" da 130 milioni che diventa il contratto ...

Il super mercato dei free agent: Green e Irving rinnovano, Lakers scatenati La Gazzetta dello Sport

Firme pesanti nella prima notte utile per la caccia ai giocatori senza contratti: VanVleet a Houston è da record, conferme per Haliburton, Middleton e Grant. Rose ai Grizzlies, quattro colpi per i gia ...