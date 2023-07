Il Siviglia ha un debito di 90 milioni | che potrebbe portarlo a cedere molti calciatori Marca

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 1 luglio 2023) Quest’anno ilha conquistato la vittoria dell’Europa League contro la Roma in finale, aggiudicandosi un posto nella prossima Champions League tra le squadre testa di serie. Il momento magico della squadra e della città, però, sembra spegnersi. Come riportato da: “Pepe Castro ha informato la direzione sportiva che c’è undi 90di euro e che quindi l’intera squadra è dichiarata sul mercato. Ilha bisogno di vendere. Sembra che una o due cessioni importanti non sarebbero sufficienti. Per cancellare ilbisogna venderegiocatori, pianificare la nuova stagione e, naturalmente, acquistare”. La nuova stagione delsi è aperta con l’addio di Monchi, esottolinea che ...