Il signor Santanché stronca i direttori dei giornali | «Perdono tutti copie e nessuno ha fatto autocritica»

Leggi su open.online

(Di sabato 1 luglio 2023) Che inon siano particolarmente simpatici di questi tempi a Danielae al suo compagno Dimitri Kunz d’Asburgo si può anche capire. E i due non tengono afsegreta questa antipatia. Soprattutto Dimitri, che ha voluto mettere nera su bianco una vibrante invettiva contro ie i loro, che a suo dire avrebbero sbagliato tutto in questi anni senza comprendere per tempo la salvezza che sarebbe venuta dal web (di cui apprezza i prodotti). Latura è contenuta nella relazione di accompagnamento al bilancio consolidato 2022 di “Visibilia editore”,approvare dall’assemblea della società di cui Dimitri è presidente e amministratore delegato dopo che, andando al governo, ha lasciato cariche e ...