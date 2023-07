Il racconto dell’ex compagno “incastra” Cristiano Ronaldo

Leggi su rompipallone

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo diversi anni emerge un retroscena su. A rivelare il tutto è un suo exdi spogliatoio.è stato un po’ il precursore del mercato folle dell’Arabia Saudita. Il pluri pallone d’oro lo scorso gennaio infatti colse molti di sorpresa accettando la faraonica corte della Saudi League. Cosa che, a distanza di soli sei mesi, stanno invece facendo in molti a partire dal suo exdi squadra al Real Madrid Karim Benzema. In molti rimasero colpito dalla scelta dianche conoscendo il suo carattere estremamente competitivo. Era difficile pensare che un calciatore come lui, seppur avanti con l’età anagrafica, potesse decidere di andare a svernare nel campionato arabo e non cercare un’ultima ...