Il pesto di zucchine | con 110 calorie ci condisci pasta e crostini!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 1 luglio 2023) Se ilè uno dei tuoi condimenti preferiti puoi ricreare in meno di 10 minuti ildilight. Spalmato sul pane o abbinato ad esempio ad un petto di pollo alla piastra, questosarà leggero e irresistibile. Per realizzarlo non dovremo utilizzare mandorle, noci o pinoli anzi occorrono solo pochissimi ingredienti e il gusto ti lascerà a bocca aperta. In più possiamo congelarlo per circa 2 mesi oppure conservarlo per 3 giorni in frigo. In ogni caso sarà delizioso. Ildicon 110. Ingredienti 20 gr di parmigiano grattugiato 1 spicchio d’aglio 20 gr di olio extravergine d’oliva 410 foglie di basilico Preparazione Cominciamo lavando e asciugando per bene le. Dopodiché ...