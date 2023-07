Il ' pasticcio diplomatico' di Lula sul pranzo al Quirinale

Leggi su agi

(Di sabato 1 luglio 2023) AGI - Un, in salsa verde. Le lamentele del Presidente brasiliano, Iñacio, per i pranzi che ha gustato (evidentemente poco) prima ale poi all'Eliseo durante la sua visita in Italia e Francia, stanno diventando un vero e proprio '' che coinvolge le due cucine universalmente considerate migliori al mondo. Tre le critiche principali dialla tavola presidenziale: "Tutto è molto sofisticato, e talvolta non capisci neppure di cosa si tratta"; le porzioni sono piccole e "non c'è un grande vassoio in cui puoi scegliere e avere quel che desideri”; l'assenza dei piatti tipici brasiliani che ama come la 'rabada' (zuppa di coda di bue con cipolla e verdure) e la 'galinhada' (stufato di riso e pollo, profumato allo ...