Il Papa nomina un discusso teologo argentino al Sant' Uffizio

(Di sabato 1 luglio 2023) Roma. Ilha scelto come nuovo prefetto del dicastero per la Dottrina della fede l'arcivescovoVictor Manuel Fernández, titolare della diocesi di La Plata. Anni fa, al principio del pontificato, Fernández era una delle stelle che brillavano nel firmamento bergogliano: lui fu la primaepiscopale del neoeletto Pontefice, che sanò quello che anni prima ritenne uno sgarbo personale (a lui e a Fernández): il Vaticano, infatti, aveva bocciato ladela rettore dell'Università cattolica d'Argentina, salvo poi cedere nel 2009: a proporlo era pur sempre il cardinale primate del grande paese sudamericano. Il motivo? Non aveva i titoli e certo le pubblicazioni puntigliosamente elencate nel comunicato diffuso sabato mattina dalla Sala stampa vaticana, aiutano un po' a comprendere ...

Una scalata senza soste, tra pubblicazioni, consigli richiesti e lavorìo da ghostwriter Sullo stesso argomento: Ilvescovi cinquantenni per lasciare un'eredità Il Conclave di......una delle persone più vicine aFrancesco e per questo soprannominato 'il teologo del', ... Pur aderendo pienamente al pontificato di Francesco, il pontefice ha scelto di accompagnare la...Ilha accompagnato lacon una lettera all'interessato per indicare le linee che dovrà seguire il dicastero. "Il dipartimento che lei presiederà in altri tempi è arrivato ad usare metodi ...

Il Papa nomina monsignor Fernandez nuovo Prefetto per la Dottrina della Fede Agenzia ANSA

Cambio ai vertici del Sant'Uffizio: il cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer termina il mandato, Papa Francesco sceglie un argentino per sostituirlo ...Papa Francesco ha scelto monsignor Victor Manuel Fernàndez, argentino e arcivescovo di La Plata, per guidare l’ex Sant’Uffizio, e indicato le linee guida della sua azione. La nomina è destinata a crea ...