Il “Nein” tedesco a Lagarde | il gretinismo è causa di inflazione | non la soluzione

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 1 luglio 2023) Commentando una prima sconfitta inferta alla Direttiva Natura 2000, Federico Punzi scriveva che, per una vera inversione di tendenza, vanno sommandosi taluni presupposti: “in Germania … la CDU di Friedrich Merz … è molto diversa da quella della ex cancelliera ed è incalzata da destra dal partito AfD; in Spagna, Grecia e anche in Francia, oltre che in Italia, la destra sembra avere il vento in poppa”. A questi, vorremmo aggiungere un presupposto monetario. Che traiamo dalla lettura nient’affatto letterale, bensì critica di un discorso di Madame, pronunciato il 23 giugno a Parigi. Il contesto gretinissimo L’occasione era offerta da un congresso dedicato ad un fine che più gretino non si può: “lotta alla povertà, neutralità carbonica entro il 2050, tutela della biodiversità”. Visto che era organizzato da Macrone, naturalesi ...