Il Napoli non molla | prove di scambio in Serie A

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo il cambio di allenatore in casasi lavora costantemente alla prossima stagione. Rudi Garcia ha le idee ben chiare Ildi Aurelio De Laurentiis è tornato a vincere quest’anno inA, dopo una lunga attesa. Luciano Spalletti ha trascinato i suoi verso un titolo che mancava da 33 anni e ora le difficoltà principali, per il club partenopeo, saranno quelle di confermarsi in vetta e instaurare un ciclo di successi. Non sarà semplice, soprattutto perché ilha subito cambiato guida tecnica. Non ci sarà Luciano Spalletti ma Rudi Garcia sulla panchina del club partenopeo. Sono tanti poi i calciatori che vogliono sfruttare la grande stagione per incamerare una cessione e incassare mega ingaggi. Il primo a salutare sarà il difensore Kim Min-Jae, calciatore ormai in uscita: le big europee stanno ...