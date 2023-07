Il Napoli ha un’idea per sostituire Giuntoli | ecco il profilo

Li ho ringraziati perché incerto senso queste tre stagioni mi ... Oltre alc'è anche la Premier League: se magari De Zerbi ... ma non sono sicuro che sia una buona'.È questa l'ultimadi Marotta per il centrocampo nerazzurro. ... 2023 - 07 - 01 15:59:51su Maxime Lopez del Sassuolo ...27 Luka Romero saluta la Lazio Luka Romero ha salutato la Lazio: '...... si è espressa con questa motivazione : "originale, che si distingue per la sua struttura e ...'estrema considerazione del tempo che passa, che ritorna e si perde, nel marasma di oggi in cui ...

Napoli, chiesto Maxime Lopez al Sassuolo: lo vuole Garcia, ecco le ... Calciomercato.com