Il mistero dei soldi di Prigozhin | il business del food in Russia e le miniere d’oro e diamanti in Africa

Leggi su open.online

(Di sabato 1 luglio 2023) Come ha fatto Yevgenya diventare miliardario? Il leader del Gruppo Wagner ufficialmente controlla soltanto cinque imprese in. Ne amministra una di cui non risulta proprietario. Ma la scia deidel “cuoco di Putin” mostra un impero enorme che ha introiti incredibili. Il Sole 24 Ore ha verificato nel registro delle società della Federazione Russa. E ha scoperto che stando ai bilanci le società diavrebbero incassato complessivamente solo 700 mila euro nel 2022. Bruciando invece 4,3 milioni di euro. Le perdite ammonterebbero quindi a sei volte il fatturato. Ma i numeri ufficiali nascondono una verità ben diversa. La ragnatela Ildiè costituito dallein ...