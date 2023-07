Il Milan saluta Tatarusanu | “Grazie e buona fortuna”

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo averto Sergino Dest e Tiemoué Bakayoko, ilfa lo stesso con Ciprian, che a differenza degli altri due in queste stagioni ha messo insieme un discreto numero di presenze, non sempre risultando all’altezza della situazione. Ben 37 presenze in tre anni per lui. Il portiere rumenoe proprio da oggi è scaduto il suo contratto, così i rossoneri sui social nella sua lingua lo hanno congedato con affetto: “multimim si mult success”, “”. SportFace.

2023 - 07 - 01 15:59:27 Luka Romerola Lazio Luka Romero ha salutato la Lazio: 'Un onore indossare questa maglia'. Da svincolato per lui pronto un contratto di 4 anni con il. Manca solo ...Commenta per primo Luka Romerola Lazio e fa un passo verso il. Il giocatore classe 2004, arrivato a Roma durante l' estate 2021 , chiude la sua avventura in biancoceleste con il club rossonero pronto ad accoglierlo a ...Inizia così il messaggio con cuiSkriniarl'Inter, dopo sei stagioni in nerazzurro, prima di passare a parametro zero al Paris Saint - Germain. "È stato il luogo che ho difeso per 6 ...

Giornata di addii, il Milan saluta anche Tatarusanu dopo tre anni: "Grazie e buona fortuna" TUTTO mercato WEB

"Merci boeaucoup et bonne chance a Bakayoko, thank you and good luck a Serginho Dest, multimim si mult success a Ciprian Tatarusanu". Il Milan ...Non solo arrivi, ma anche molte partenze nel mercato del Milan, che ha deciso oggi di salutare definitivamente due giocatori sui propri social ...