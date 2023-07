Il Milan saluta Bakayoko FOTO

Ecco gli svincolati più preziosi all'estero e in Italia (dati: Transfermarkt)SKRINIAR* Valore di mercato: 50 milioni Ultima squadra: Inter *Lo slovacco ha già un accordo con il Psg LIONEL ...Così, sui social,Skriniar ha salutato l'Inter. Il difensore slovacco, adesso svincolato, dovrebbe andare al Psg. "Un pensiero speciale verso i miei compagni di squadra, tutti gli allenatori, ...4 Sei anni dopo, è finita tra l'Inter eSkriniar. Il difensore slovacco lascia i nerazzurri alla scadenza del contratto e si prepara a iniziare la sua nuova avventura al Paris Saint - Germain . Prima, però, i saluti. Dopo il freddo ...

Il Milan saluta Bakayoko: "Grazie e buona fortuna" Sportitalia

Luca Romero saluta la Lazio. L'argentino approda al Milan, a parametro zero, con cui ha siglato un accordo fino al 2027. Prima di indossare la maglia rossonera l'ex biancoceleste ha voluto ...Ciprian Tatarusanu non è più un giocatore del Milan. Oggi, 1 luglio, il contratto del portiere rumeno è scaduto e il rinnovo non è arrivato. Termina dunque la ...