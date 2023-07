Il ‘mare giallo’ vicino Roma | in questo parco sarai circondato da girasoli

(Di sabato 1 luglio 2023) A circa un’ora e mezza da, precisamente a Viterbo, vi è un campo diaccessibile a tutti. E’ aperto soltanto nel periodo della fioritura ed è ricco di fiori di ogni colore e non solo quelli classici che siamo abituati a vedere in altre parti. LEGGI ANCHE:–Distese die laghi dalle acque cristalline: il borgo a 80 km dache ti lascerà a bocca aperta >> Lo chiamano il mare giallo dove immergersi e lasciarsi trasportare dalle onde. Campo dia Viterbo, tutti i dettagli sul mare giallo a pochi km daIl campo deiospita circa 15 varietà dalle diverse tonalità come l’arancione, rosso, vaniglia, bianco e rosa. Il posto di trova nel cuore della Tuscia, a Viterbo, e nel periodo della fioritura accoglie milioni di ...

... alcune di grande effetto, che affiorano negli spazi dei deserti, come in Asia; sul bordo del, ... ad esempio, lungo il fiumeo le metropoli, come Kaifeng e Hangzhou, capitali dell'impero ...... dal verde, che indica basso pericolo, e via via a salire di intensità con il(pericolo ... un programma di tutela del tratto dicompreso tra Liguria, Provenza Sardegna settentrionale che è ...Il programma della giornata prevede anche il secondo appuntamento di Caffè in, gli incontri ...libero con prenotazione Whatsapp ai numeri 3290696012 - 3332044914) lo splendido giardino sul...