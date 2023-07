Il giallo delle telefonate fatte dal killer a Michelle | altro mistero sul delitto di Primavalle

(Di sabato 1 luglio 2023) Al via l'interrogatorio del 17enne accusato di aver uccisoCauso. Il ragazzo potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Sequestrati i cellulari di vittima e carnefice

Fortunatamente, invece, il bambino ha riportato soltantoescoriazioni . Per quest'ultimo, il soccorso è avvenuto in codice, mentre per la 70enne si tratta di codice rosso .In una nota Lario Reti Holding spiega i motivi del disagio riscontrato da molti cittadini La colorazione die rosso dell'acqua dovuta ai lavori di riduzione e ricercaperdite d'acqua a Civate CIVATE - Acqua gialla o rossa dai rubinetti di casa. Con una nota Lario Reti Holding spiega il ...'Il general manager Alessandro Araimo sarebbe anche irritato dall'uso strumentalevoci. E ci ... Come finirà il

Michelle Causo, uccisa a Primavalle: il giallo delle due telefonate del killer. «Lei si è difesa dalle coltellate» Corriere Roma

È giallo a Roma dove, nella zona di Casal Bertone ... stata fatta in via Ettore Fieramosca durante i lavori di manutenzione in un parco di proprietà delle Ferrovie dello Stato. A ritrovare lo ...Il Lecco rischia ancora l’esclusione dalla Serie B dopo che una fuga di notizie aveva alimentato un falso entusiasmo ...