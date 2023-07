Il caos a casa Macron. Ci sono problemi non governati che ci riguardano tutti

(Di sabato 1 luglio 2023) In Francia da molti decenni esistono mondi a parte, dove la legge non entra. Destra e sinistra al potere, ma nulla è cambiato. Si è lasciato spazio a un comunitarismo culturalmente estraneo alla Repubblica. Mentre l'Europa, che non raggiunge un accordo sulla gestione dell’immigrazione, si limita ad osservare

... valigie, tavoli, mobili, ma anche tanti elettrodomestici e arredi per la. Il tutto abbandonato al cassonetto, senza segnalare il rifiuto speciale e ingombrando strade e marciapiedi. Il...E' responsabilità dei genitori tenerli in'. nnullati tutti i 'grandi eventi' Il governo ha deciso intanto di cancellare tutti i 'grandi eventi'. Lo riporta Le Figaro. La prefettura aveva già ..."È responsabilità dei genitori tenerli a. Faccio appello al senso di responsabilità delle famiglie". "Le piattaforme e le reti svolgono ruoli molto importanti", ha aggiunto, citando TikTok e ...

Francia, Macron fatica ad arginare il caos. Blindati in strada, attacchi ai social: «Genitori, tenete i figli... Corriere della Sera

In Francia da molti decenni esistono mondi a parte, dove la legge non entra. Destra e sinistra al potere, ma nulla è cambiato. Si è ...AGI - Sale a 994 persone il bilancio degli arresti nella notte in Francia a causa delle violenze esplose dopo la morte del giovane Nahel. Lo rende noto il ministero dell'Interno francese che parla com ...