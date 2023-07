Il Calcio Italiano in Crisi | Perché Gabriele Gravina Non Si Dimette?

(Di sabato 1 luglio 2023) Nonostante una serie di flop e scandali, il presidente della FIGC,, non ha intenzione dirsi. Esploriamo le ragioni dietro questa decisione e le sfide che ilsta affrontando. SERIE A. Ilsta attraversando un periodo disenza precedenti, con una serie di flop e scandali che hanno messo in discussione la leadership della Federazione Italiana Giuoco(FIGC). Il portale Dagospia lancia un duro attacco al presidente: La mancata qualificazione ai Mondiali 2022 e l’ennesimo fallimento dell’Under 21 sono solo due delle delusioni che hanno segnato il mandato di. Inoltre, ilè ...

I l mecenatismo meneghino nelè tramontato da un pezzo. Moratti, nel 2013, e Berlusconi, nel 2017, uscirono di scena favorendo l'ingresso dei capitali stranieri. Nel basket è tutta un'altra storia. L'Olimpia Milano che si è ...Db Milano 20/02/2022 - campionato diserie A / Inter - Sassuolo / foto Daniele Buffa/Image ... " In Italia sto molto bene, amo questo Paese, parloe ci sono grandi club. Se posso andare ...Il campionatoè molto cambiato da quando giocava qui mio papà. Lui però mi ha dato tanti consigli, da padre: giocare con gioia, sfruttare il momento e godermi ogni momento, perché il mio ...

Bella ripartenza per il calcio italiano, ma brutto segnale il flop dell'Under 21 La Gazzetta dello Sport

L'ultima proposta della FIFA, attualmente in sperimentazione anche in Italia, porterebbe ad un incremento a dismisura dei gol realizzati ...L'ultima proposta della FIFA, attualmente in sperimentazione anche in Italia, porterebbe ad un incremento a dismisura dei gol realizzati ...