Mauroè ad un: continuare l'avventura al Galatasaray dove ha convinto tutti a suon di gol o accettare i petrodollari dei club sauditi Proprio in questi giorni l'attaccante argentino si sta ...Commenta per primo Potrebbe essere in Arabia Saudita anche il futuro di Mauro. Di nuovo giocatore del Paris Saint - Germain , l'ex Galatasaray ha diverse proposte sul tavolo ma la più remunerativa è quella dell'Al Shabab di Riyad . Lo scrivono i media turchi.... lo scorso 19 febbraio ha compiuto 30 anni, ed inevitabilmente si trova difronte ad un...le dichiarazioni del numero uno del Galatasaray che sembrano poter far chiarezza sul futuro di: 'E' ...

Icardi al bivio del futuro: due opzioni su tutte Corriere dello Sport