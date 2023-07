I soldi per Kiev dateli ai francesi Medvedev | bordata a Macron

(Di sabato 1 luglio 2023) Guerra in Ucraina, l'alta tensione si respira anche tra i vertici di Cremlino e Eliseo. Il presidente francese, Emmanuel, «ha detto più volte di essere dalla parte dell'Ucraina. Forse è giunto il momento di porre fine a questa diarrea verbale e di stare dalla parte della Francia». Lo scrive su Twitter Dmitry, vice presidente del Consiglio russo di sicurezza ed ex presidente russo. «Il denaro speso invano per le armi della banda di Zelensky avrebbe potuto essere utile ai cittadinicomuni», ha aggiunto.

... chi occupa case non se ne va via anzi la pretende, chi rubain un condominio va in ... speriamo che il governo di centro - destra produca quegli effettivi cambiamenticui il popolo italiano -...I malintenzionati hanno approfittato dell'ingenuità dell'uomoscappare con i preziosi presenti in casa. L'anziano, accortosi solo dopo qualche ora di quanto accaduto, ha poi provveduto ad ...Un gruppo capace e disposto anche ad ammazzare e sequestrare persone, disponendo anche di un discreto arsenale di armi che emerge dai relativi capi di imputazione. Come sottolinea Paolo ...

Pnrr, perché i soldi per l’Italia sono a rischio: ci sono ancora 124 miliardi in sospeso Corriere della Sera

di Giuseppe Salamone Un mio caro amico mi chiede se io abbia o meno informazioni relative al fallimento economico della Russia. Sinceramente mi trovo spiazzato e non saprei cosa rispondere visto che d ...Scaduti i termini anche della quarta rata: raggiunti solo 10 obiettivi su 27. E l’esecutivo si impunta sugli alloggi universitari: “Dimostreremo che ...