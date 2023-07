I numeri straordinari dicono che il governo sta facendo bene

(Di sabato 1 luglio 2023) L'Italia è un paradosso come il calabrone, che secondo una nota credenza popolare non potrebbe volare a causa del suo peso in rapporto alla superficie alare, e invece vola felicemente ronzando nei giardini. Per spiegare questo apparente paradosso, bisogna partire dai grandidel Belpaese. Lo Stato incassa ogni anno circa 900 miliardi (570 di entrate tributarie, 235 di entrate contributive, 90 di altre entrate), e ne spende due terzi in socialità. La spesa pubblica negli anni post Covid, e a causa della guerra, ha sfondato il tetto dei mille miliardi. Il welfare ci costa circa 520 miliardi, e siamo primi tra i grandi d'Europa per incidenza della spesa pubblica sul Pil in Previdenza, che ne assorbe 320 miliardi per quasi diciotto milioni di pensioni Inps, più 70 per l'assistenza (le pensioni sono un terzo anticipate e il 22,8% assistenziali,...

... e nella partecipata Sase per il rilancio dell'aeroporto internazionale "San Francesco d'Assisi" che oggi "conta" ha detto la Presidente Tesei - con circa 100 voli settimanali e ...... e nella partecipata Sase per il rilancio dell'aeroporto internazionale "San Francesco d'Assisi" che oggi "conta" ha detto la Presidente Tesei - con circa 100 voli settimanali e ......Omega ha adottato la tecnologia laser per offrire quadranti dalla texture e dal colore. In linea con il codice cromatico, le lancette rodiate, gli indici delle ore rientranti e i...

Borgonzoni: «Estate parte con numeri straordinari» - E-DUESSE.IT E-Duesse

L’Italia è un paradosso come il calabrone, che secondo una nota credenza popolare non potrebbe volare a causa del suo peso in rapporto ...Rock In Roma 2023, il festival rock più famoso d’Italia, torna a Roma da giugno e settembre con la sua nuova edizione 2023. Per la 13° edizione di Rock in Roma 2023, uno dei più importanti appuntament ...