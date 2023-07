I funerali di Nahel in una Francia a ferro e fuoco Violenze a Lione | battaglia a Marsiglia Macron annulla la visita in Germania

(Di sabato 1 luglio 2023) Tensione sempre altissima in, dove nel pomeriggio si sono svolti idi, il 17enne di Nanterre la cui morte - per mano di un poliziotto - ha infiammato il paese. Tensione e commozione alla moschea, a migliaia hanno chiesto «giustizia per» ma non ci sono stati incidenti. Si va però verso una quinta notte di scontri , ancora 45.000 poliziotti schierati con rinforzi «enormi"...

A Nanterre l'addio aNel pomeriggio, nella moschea Ibn Badis di Nanterre, piena di persone e con molti rimasti fuori, si sono svolti idel diciassettenne, ucciso martedì scorso ......muove rapida lontano dagli sguardi di gruppi di ragazzini in tuta che seduti sui motorini vigilano affinché nessuno in particolare la stampa entri nell'intimità del lutto della famiglia di. ...Oltre 1.300 fermi, in strada 45mila agenti. Darmanin: "La Repubblica vincerà". Celebrati idiScontri in Francia a Marsiglia . La prefettura ha annunciato già 22 arresti e tentativi da parte di interi gruppi di persone di saccheggiare gli esercizi commerciali sulla Canebière, ...

L'addio a Nahel: la Francia brucia, Macron annulla la visita in Germania Agenzia ANSA

Quinta notte di disordini in Francia. Secondo il Ministero degli Interni, state fermate e arrestate più di 427 persone, di cui 126 nell'area di Parigi, 21 a Lione e 56 a Marsiglia, dove gli scontri s ...Oltre 1.300 fermi sono stati effettuati la notte scorsa nei disordini in Francia. In totale - secondo quanto comunicato dal ministero dell'Interno - le forze dell'ordine hanno compiuto 1.311 fermi, di ...