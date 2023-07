I fondi del Pnrr in Bergamasca | ecco come e dove saranno spesi

(Di sabato 1 luglio 2023) GLI AMBITI. In città mobilità, rigenerazione urbana, servizi educativi, infrastrutture sociali e transizione ecologica. In provincia messa in sicurezza del territorio, efficientamento energetico, sistemazione di edifici e strade nei Comuni.

Bilancio partecipativo, ecco i 6 progetti che riceveranno i fondi del comune BolognaToday

Formare in tempi brevi i lavoratori provenienti da Paesi extra Ue per permettere il loro ingresso nel mondo del lavoro e colmare il fabbisogno di manodopera delle imprese italiane. È questa ...Marco Lisei, senatore Fdi, conferma le perplessità del governo: "No ad opere che non hanno nesso causale con gli eventi. La sinistra vuole sfruttare la situazione, Figliuolo faccia verifiche".