I deliri grillini | la Storia secondo Elly Schlein | la procura degli anti Cav | ecco il podio dei peggiori

L'idiozia della settimana è sicuramente targata Movimento 5 Stelle. Sentite qui: "Qundo leggo decreto Lavoro, ribattezzato 'decreto precariato', mi viene da pensare alla frase scritta sul portone di ...E in tv ci tocca pure sorbirci idi gente come Diletta Bellotti che su Instagram si ... E con loro pure i dem e iche li giustificano. Viene da chiedersi cosa serve a questi ultimi per ...L'idiozia della settimana è sicuramente targata Movimento 5 Stelle. Sentite qui: "Qundo leggo decreto Lavoro, ribattezzato 'decreto precariato', mi viene da pensare alla frase scritta sul portone di ...

I deliri grillini, la Storia secondo Elly Schlein, la procura degli anti ... ilGiornale.it

La deputata Cherchi paragona il decreto Lavoro ad Auschwitz. Schlein canta con Zan al Pride di Milano e ne spara un'altra delle sue. I pm di Milano vogliono processare Berlusconi pure da morto. Ecco i ...Quasi un migliaio di biglietti venduti per l’evento in favore degli alluvionati. Tanti gli ospiti noti in platea ...