I blindati non fermano saccheggi e violenza | mille arresti nel caos francese

(Di sabato 1 luglio 2023) Sono 994 le persone che sono state fermate durante la quarta notte di violenze e disordini in Francia. Spari ein diverse città. Morto un ventenne

Francia, i blindati di Macron per sedare la rivolta: “Non fate uscire i vostri ragazzi” la Repubblica

Interviene anche l’Onu: «La Francia affronti i problemi di discriminazione razziale tra le forze di polizia». Evacuata place de la Concorde. L’appello di Mbappé ...Annullati tutti i grandi eventi. Arrestate oltre 470 persone. Il governo schiera i blindati della gendarmeria e non esclude di instaurare lo stato d'emergenza ...