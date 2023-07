(Di sabato 1 luglio 2023) Il primo ministrono Hun Sen ha dato oggi il via a unadi tre settimane, con il suo partito pronto a fare piazza pulita in una competizione divenuta unilaterale dopo che al ...

Il primo ministro cambogianoha dato oggi il via a una campagna elettorale di tre settimane, con il suo partito pronto a fare piazza pulita in una competizione divenuta unilaterale dopo che al principale sfidante è stato ...Phnom Penh (AsiaNews) - Il primo ministro cambogianoieri sera ha cancellato il proprio account Facebook e oggi, attraverso il proprio canale Telegram, ha annunciato che potrebbe bloccare l'accesso alla piattaforma in tutto il Paese per impedire ...Votazioni che sono viste dall'estero come una farsa dopo che il premier - dittatore, al potere da quasi 40 anni, ha represso qualunque forma di opposizione. All'inizio del mese la Commissione ...

Hun Sen lancia la campagna elettorale in Cambogia - Asia Agenzia ANSA

Il primo ministro cambogiano Hun Sen ha dato oggi il via a una campagna elettorale di tre settimane, con il suo partito pronto a fare piazza pulita in una competizione divenuta unilaterale dopo che al ...Il premier-dittatore utilizzava la propria pagina per pubblicare una grande quantità di contenuti, tra cui esplicite minacce all'opposizione che la piattaforma aveva deciso di rimuover ...