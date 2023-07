Handanovic | il futuro dice ancora Inter? Indizi importanti

(Di sabato 1 luglio 2023) Samirha concluso il suo contratto con l’proprio oggi, ma sul suonon c’è nulla di certo. Lo sloveno hauna possibilità di rimanere in nerazzurro, arriva uno dai social.– L’nella giornata di ieri ha salutato Milan Skriniar, Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini, ossia tre giocatori in scadenza di contratto precisamente il 30 giugno. La situazione era la medesima per Samir, eppure non è arrivato alcun comunicato dalla società nerazzurra. La possibilità che lo sloveno rimanga è concreta, potrebbe ricoprire lo stesso ruolo che ha avuto con André Onana. In caso di cessione del camerunense i nomi per la porta sono tutti di calciatori giovani, Piero Ausilio e il team meneghino potrebbero ...

...ha giocato l'ultima partita in nerazzurro quattro anni fa ai tempi di Spalletti) e Samirancora in dubbio anche per l'altro portiere dell'Inter, il titolare: André Onana . Arrivato ...Il suoresta ancora da scrivere ma potrebbe rimanere nel campionato italiano se si dovesse ...A quasi 39 anni, l'Inter non può più garantirgli un ruolo da protagonista, nonostante l'...... Fiorentina, Empoli, Bologna e Lazio hanno sondato l'ex Juventus, sotto la lente d'ingrandimento anche dell'Inter considerando le incertezze suldi Onana e. 'Audero è un portiere ...

Indizi sul futuro di Handanovic e Lukaku, nessun saluto dell'Inter nel ... L'Interista

L’estremo difensore sloveno potrebbe restare in nerazzurro; lo si può dedurre da una particolare “mancanza” della società. Ieri era il 30 giugno e quindi era l’ultimo giorno da interista per chi aveva ...Il 1 luglio potrebbe sembrare un giorno qualunque di mezza estate, ma per il calendario del calciomercato rappresenta una data importante. Da oggi, infatti, i calciatori che non hanno rinnovato il con ...