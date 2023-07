Handanovic | chance di permanenza all’Inter! Valutazioni in corso – Sky

(Di sabato 1 luglio 2023) Samirpotrebbe restare all’Inter. Secondo Sky Sport lo sloveno è in attesa che si chiarisca la situazione relativa ad Onana.inda parte della dirigenza– Potrebbe non essere finita l’avventura dicon la maglia dell’Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport lo sloveno, il cui contratto con i nerazzurri è scaduto il 30 giugno, è in attesa di conoscere il suo futuro che è legato alla possibile partenza di Onana direzione Manchester United. La dirigenza dell’Inter sta valutando con attenzione la situazione relativa ai portieri. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...

...starebbero pensando ad Emil Audero per rinforzare il reparto che perderà Samir. Per il ...milioni di euro ma la concorrenza di Milan e Juventus (che potrebbe comunque defilarsi date le......come semplice alternativa al ruolo per via della posizione sempre più uscente di Samir. ...concesso il salto di qualità definitivo della sua carriera ma proprio sul più bello ledell'...... avendo per un altro anno ancorae Cordaz al fianco che gli possono garantire ... Come vice - Darmian, a tutta forza su Bellanova : è partito lento, poi però è cresciuto e merita una...

A ore l'incontro tra l'Inter e lo United per la cessione di Onana. Se il camerunese passerà ai Red Devils (servono almeno 50 milioni più bonus), i nerazzurri pensano all'accoppiata tra l'ucraino dello ...Mercato Lazio, la Fiorentina su Falcone: chance biancoceleste per Audero, obiettivo per la porta Secondo quanto riporta la Nazione, la Fiorentina avrebbe trovato in Wladimiro Falcone il rinforzo per l ...