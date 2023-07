Griglia di partenza F1 | Sprint Race GP Austria 2023 | Verstappen in pole | Leclerc penalizzato! Sorpresa in seconda fila

(Di sabato 1 luglio 2023) Oggi è andata in scena laShootout del GP d’, tappa del Mondiale F1 che si disputa a Spielberg. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista dellaposition e si è definita ladidelladi oggi pomeriggio, ovvero la gara veloce sulla distanza di 100 km. Ladiper il Gran Premio di domani, ovvero la gara sulla canonica distanza dei 300 km, era stata definita con le qualifiche di ieri. Maxha conquistato laposition delladel GP d’. Il Campione del Mondo è stato strepitoso al volante della Red Bull e ha stampato un perentoria 1:04.440, ...

Ladidella gara sprint Questa ladidella Sprint Race del Gran Premio d'Austria: 1 Verstappen, 2 Perez, 3 Norris, 4 Hulkenberg, 5 Sainz, 6 Leclerc, 7 Alonso, 8 ...... integrando fari echiusa. La versione GSe, però, aggiunge a questo anche dei nuovi cerchi ... Il suo prezzo di, nel momento in cui scriviamo, è di 51.800 . Opel Grandland GSe 2023: ...ha abbassato di 39 millesimi il primato da lui stesso stabilito lo scorso anno, tornando davanti a tutti indiper la prima volta dall'ultimo Round di Francia, a Magny - Cours. Rea ...

La griglia di partenza del GP Austria di Formula 1 2023 Sport Fanpage

I commissari hanno comminato tre posizioni di penalità al ferrarista per aver ostacolato Piastri nel corso delle qualifiche shootout: ecco la nuova griglia di partenza ...Charles Leclerc penalizzato per impeding ai danni di Oscar Piastri: come cambia la griglia di partenza della Sprint Race ...