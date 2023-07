Greta e Zelensky insieme contro l’antropocene cui i missili russi danno manforte

(Di sabato 1 luglio 2023) Siccome ho una gran simpatia perThunberg e per la resistenza dell’Ucraina, mi sono rallegrato della visita che giovedìha compiuto a Kyiv, con una delegazione di personalità impegnate nella denuncia dei crimini ambientalinella guerra. E in particolare dell’“ecocidio” provocato dal sabotaggio della diga di Kakhovka.ha oggi vent’anni e ha dato prova di rifuggire sia dall’integralismo che dall’esibizionismo. La sua posizione sull’aggressione all’Ucraina ne è una conferma. Il disastro dell’inondazione che dal Dnipro di Kakhovka ha sommerso la regione di Kherson così da riempire di cadaveri di umani e altri animali, di monnezza, di mine disancorate, di colera, fino il mare di Odessa, è un caso esemplare della definizione di “antropocene”. Tutta quell’acqua è venuta a ridosso dell’alluvione della ...

