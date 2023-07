Gravidanza fuori da addome | mamma e neonate salve | operazione ‘miracolosa’ a Torino

... solo altri 16 casi simili Un intervento eccezionale all'ospedale Sant'Anna di Torino salva mamma e neonata dopo unain utero erniato, ovvero all'interno di una grande ernia, al di...... da due genitori portatori sani c'è una probabilità su quattro, ad ogni, di avere un ... più altri pazienti che arrivano dalla regione, o addirittura daregione per ricevere una ...Si trattava di unain un utero erniato al didell'addome e ora sia la mamma, di 43 anni, che la bimba, stanno bene. La donna era alla quintacon 4 cesarei alle spalle: "...

Gravidanza in utero fuori dall'addome, parto riuscito - Salute & Benessere Agenzia ANSA

