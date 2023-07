Gravidanza con utero e feto dentro un' ernia fuori dall' addome | l' intervento miracoloso che ha permesso di salvare mamma e neonata

'Oggi hanno 7 anni e sono felici'in utero erniato, il caso raro Alcuni giorni prima del ... Si è poi provveduto, in collaborazionel'équipe di chirurghi generali, alla ricostruzione ...... al nono mese dimanda una stoccata agli hater che le hanno commentato ferocemente un post su Instagram in cui l'ex corteggiatrice di U&D aveva un look rockil pancione in bella vista ...Nei giorni scorsi è stata fatta partorire una donnaunain utero "erniato", ovvero all'interno di una grande ernia, al di fuori della cavità addominale. Caso raro Per rendere l'idea, ...

Gravidanza con l'utero in una grande ernia fuori dall'addome: mamma e bimba salvate a Torino TGCOM

La donna ha portato a termine con successo la gravidanza, nonostante la presenza di un'ernia ddominale che avrebbe dovuto complicare il parto ...Parto cesareo da ‘utero erniato’ con successiva ricostruzione addominale. Un’operazione “miracolosa”, secondo Giovanni La Valle, direttore della Città della Salute ...