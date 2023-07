Gravidanza con feto dentro una grande ernia fuori dalla pancia | salvati mamma e figlia

Alla trentasettesima settimana diun'equipe composta da Chiara Benedetto, Luca Marozio e ...Moro e Luca Grasso) ha proceduto alla contestuale ricostruzione della parete addominalel'...Ha partorito dopo unautero erniato, vale a dire all'interno di una grande ernia al di fuori della cavità addominale. Un caso considerato "ad alto rischio" che è stato risolto a Torino. Una nota della Città ...... considerati i precedenti quattro tagli cesarei e le importanti comorbilità associate, che hanno anche indotto a correggere l'ampia porta erniarial'innovativo inserimento di una protesi ...

Gravidanza con l'utero in una grande ernia fuori dall'addome: mamma e bimba salvate a Torino TGCOM

"Quando mi sono presentata in ospedale, nel giorno stabilito, i sanitari hanno notato subito che qualcosa non andava. Hanno fatto le analisi, hanno messo a fuoco il problema, me ne hanno parlato e mi ...Una donna di 43 anni con una gravidanza in utero erniato, ovvero all’interno di una grande ernia al di fuori della cavità addominale, è stata ...