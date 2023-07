Grave incidente in falegnameria | operaio si amputa quattro dita mentre lavora ad una sega circolare

(Di sabato 1 luglio 2023) Il 29enne è stato trasferito in elisoccorso a Careggi per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico

Il 29enne è stato trasferito in elisoccorso a Careggi per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico... scaturisce dallutto che ha colpito la famiglia di una delle ballerine: è allieva della Royal Dance la figlia di Luca Barone, deceduto giovedì scorso a seguito di unstradale ...Margherita Ligure, auto si cappotta: ferite tre persone Posted on 15 Settembre 2021 15 Settembre 2021 Author Redazionenella serata di ieri a Santa Margherita Ligure dove una macchina ...

Spaventoso incidente sulla A4: gravi due donne MBNews

Lo scontro ha visto coinvolte due auto, guidate dai due ragazzi residenti nella Valle di Comino. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi ...Ennesimo incidente stradale sull’autostrada A5 Torino-Aosta nel tratto compreso tra gli svincoli di Quincinetto e Ivrea in direzione di Torino. Per cause in via di accertamento una Peugeot 5008 sulla ...