Grande Fratello Vip Francesco Chiofalo parla della rottura tra Antonella Fiordelisi e Donnamaria

Barbara D'Urso fuori dagli studi delLe voci di una sempre più probabile separazione tra Barbara D'Urso e Mediaset erano circolate già in passato in occasione dei flop di alcune sue ...Lo aveva già fatto questa primavera intervenendo sulvip, che aveva fatto mobilitare Piersilvio Berlusconi in persona, e lo fa adesso, con un cambio di guardia all'insegna del "meno ...Il primocambiamento lo conosciamo già, per la prima volta nella storia delItalia, assisteremo a un'edizione ibrida , che sia la presenza di Vip, sia quella di Nip, spazio ...

Sembra che il Grande fratello sia finalmente pronto ad esplorare nuove strade e nuove storie, attuando delle scelte di casting più precise, mai affrontate prima ...Durante un’uscita al Frizzi e Lazzi di Milano sono venuti a caccia di nuovi concorrenti. Stavano cercando un tipo umano molto preciso, ma io sono stata saltata a piè pari ...