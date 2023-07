GP Austria | sprint shootout | 1 - 2 Red Bull con Verstappen in pole | Ferrari in terza fila

SPIELBERG - LaShootout del Gran Premio d', decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, ha visto Max Verstappen far segnare il tempo più veloce. Il pilota olandese apre la doppietta della Red ...Scatterà in prima posizione nella garadel gran Premio d'Max Verstappen, grazie alla pole position conquistata con il tempo di 1'04"440. La RedBull del numero 1 olandese si piazza davanti al compagno di squadra Sergio Perez (...Ci si attendeva una Ferrari in palla dopo le qualifiche di ieri ed invece non è stato così. Solo terza fila per Sainz e Leclerc nello shootout dellaRace del Gran Premio d'che si correrà nel pomeriggio di sabato (semaforo verde alle 16.30). A bissare la pole position è stato il solito Max Verstappen con la Red Bull sugli scudi nel ...

LIVE F1 GP Austria, pole di Verstappen nella Sprint Shootout. Ferrari: Sainz 5° La Gazzetta dello Sport

SPIELBERG - Non brilla la Ferrari nella Sprint Shootout del Gran Premio d'Austria, sessione che determina la griglia di partenza della Sprint del sabato. A Spielberg, infatti, Carlos Sainz chiude con ...L'olandese, che aveva già conquistato la pole ieri per la gara di domani, si prende il primo posto in griglia anche per la Sprint Race in programma alle 16.30 sul circuito austriaco. (ANSA) ...