GP Austria | Sprint F1 | dominio Red Bull davanti a Sainz

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 luglio 2023) Seconda garadella stagione andata in archivio in Formula 1. Ad imporsi, abbastanza semplice da immaginare visto l’andamento della stagione, è stato Max Verstappen con la sua Red. Casa del ‘Toro Rosso’ che ha siglato una doppietta grazie al secondo posto di Sergio Perez, ma sugli scudi è risalita anche la Ferrari. Carlosinfatti si è piazzato sul terzo gradino del podio. Dodicesima piazza invece per Charles Leclerc, non brillante come ieri. Ecco dunque come si è conclusa laRace del GP d’di F1. GPF1: Doppietta Red1 Verstappen M. – Red30:26.730 2. Perez S. – Red+21.048 3. ...