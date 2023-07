Governo al palo sui decreti attuativi Bloccati sette miliardi di euro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 1 luglio 2023) Mentre il Paese cerca di ripartire dopo la pandemia, ilguidato da Giorgia Meloni si perde in un labirinto diche tengono ferme alrisorse per quasi 14,5di. Cosa ancor più grave, come riporta Openpolis in un dettagliato report, di questi fondi quasi 6,8fanno riferimento a sessantache avrebbero già dovuto essere pubblicati ma la scadenza prevista non è stata rispettata. IlMeloni si perde in un labirinto diche tengono ferme risorse per quasi 14,5Può sembrare una questione di poco conto ma così non è perché “negli ultimi mesi il tema dei ...