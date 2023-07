Golpe Russia | il sondaggio | Putin ne esce rafforzato

(Di sabato 1 luglio 2023) In molti si erano chiesti quanto potesse essere messo in discussione il potere di, dopo il tentatodi Stato da parte del gruppo mercenario Wagner. L’obiettivo ucraino, d’altro canto, è sempre stato quello di portare avanti una sistematica politica di “terrore” nella popolazione russa delle regioni più vicine al confine. Il fine sarebbe stato quello di sfiduciare la popolazione nel sostegno a Mosca, di conseguenza abbattendo il consenso dietro la prosecuzione del conflitto ucraino. In parte, questa operazione sembra essere riuscita, visto che il gruppo Wagner – anche nel momento del suo abbandono da Rostov – è stata salutata tra gli applausi della folla locale. Eppure, non si può dire la stessa cosa a livello nazionale. Secondo un recentepubblicato dal sito indipendente Meduza e redatto del centro statistico ...

... ha detto la signora Asma al - Assad in risposta a una domanda se avesse avuto paura prima di arrivare a Mosca soprattutto dopo il recente tentativo diin...a intervenire nella trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Rai 3 dopo il fallito...ha agito in maniera compattissima' accanto a lui e non ci sono state rivolte di popolo in. Una ...ben orchestrato", ora Medvedev evoca il complotto straniero 'Il denaro speso invano per le armi della banda di Zelensky avrebbe potuto essere utile ai cittadini francesi comuni', ha ...

La debolezza di Putin dopo il tentato golpe e i rischi della missione del cardinale Zuppi Il Foglio

Carolina De Stefano, docente Luiss esperta di Russia, spiega che implicazioni avrà sulla guerra la crisi tra la Wagner e Putin ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: “007 russi incaricati di uccidere Prigozhin”. LIVE ...