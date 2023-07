Golf | British Masters 2023 | Guido Migliozzi nel gruppo di testa dopo il penultimo round

(Di sabato 1 luglio 2023)in evidenza in Inghilterra, mentre va avanti il conto alla rovescia per la Ryder Cup. L’azzurro,il terzo edel, con un parziale di 68 (-4) su un totale di 209 (71 70 68, -7) colpi, fa parte delne diche conta sei giocatori. Oltre al vicentino, guidano la classifica gli inglesi Oliver Wilson, Andy Sullivan e James Morrison, il danese Niklas Norgaard e l’olandese Joost Luiten. Al The Belfry (par 72) di Sutton Coldfield,ha firmato un eagle (alla buca 3, par 5) e tre birdie, con un bogey. Uno score che gli ha permesso di abbandonare la tredicesima posizione e che gli concede ora di sognare il quarto successo in carriera sul DP World Tour, il ...

Tra i favoriti anche l'inglese Justin Rose, ex numero 1 al mondo e vincitore delMasters nel 2002.La programmazione live delMasters su Sky e NOW Giovedì 29 giugno dalle 14.30 alle 19.30: prima giornata, Sky Sporte NOW Venerdì 30 giugno dalle 14.30 alle 19.30: seconda giornata, ...... nato nel 1754 e poi ribattezzato "Casa del" per il suo essere divenuto un punto di riferimento globale per gli appassionati. Sempre a St. Andrews, ogni due anni, si tiene il famosoOpen ...

Golf: si rivede Justin Rose, è leader dopo il primo giro al British Masters. Edoardo Molinari parte con l'8° posto OA Sport

A -90 giorni dal via della Ryder Cup di Roma, dove sogna di conquistarsi un posto in squadra nel team Europe, è arrivato il sussulto di Guido Migliozzi. (ANSA) ...I golfisti del DP World Tour continuano a dare spettacolo in un serratissimo British Masters (montepremi 3,5 milioni di dollari). Siamo giunti ad un solo round dal termine della storica kermesse ingle ...