Goias vs Coritiba – probabili formazioni

(Di sabato 1 luglio 2023) Un paio di squadre brasiliane in pericolo di retrocessione si affronteranno nella tredicesima giornata del Campeonato Brasileiro Serie A: martedi 4 luglio ilaccoglierà ilall’Estadio Haile Pinheiro. L’Esmeraldino si trova attualmente nella prima posizione di retrocessione, un punto dietro al Cuiaba dopo la sconfitta per 2-0 al Bragantino, mentre il Coxa si trova all’ultimo posto con soli quattro punti, cadendo per 5-1 contro il Gremio lo scorso fine settimana. Il calcio di inizio divsè previsto alla 1 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreA una stagione dalla conquista di un posto in Copa Sudamericana, la seconda campagna di massima serie del ...