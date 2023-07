Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di sabato 1 luglio 2023) La morte di Silvio Berlusconi lascia in eredità anche un riposizionamento all'interno dello scacchiere italiano. Ecco glidi politica sulledidegli italiani. L'effetto della morte di Silvio Berlusconi pare essere terminato con Forza Italia tornata ai livelli precedenti. Il Pd invece sembra pagare le ultime sconfitte elettorali. L'ultimoo è: Ipsos per Corriere della Sera del 1 luglio FdI - 29,8% (+0,2% rispetto al 27 maggio) Pd - 19,4% (-1%) M5S - 16,2% (+1,2%) Lega - 9,1% (+0,9) FI - 7,7% (-0,3%) Italia Viva - 4,1% (+1,1%) Azione 3,1% (-0,4%) Euromedia Research per La Stampa del 30 giugno FdI - 29,2% (+0,4% rispetto al 28 giugno) Pd - 20,2% (-1,1%) M5S - 16,2% (+1,2%) Lega - 8,4% (-0,3%) FI - 7% (-2,5%) Azione - 4,6% (+0,4%) Italia Viva - 4% ...

