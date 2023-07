Hanno trascorso la notte sulla torre di San Niccolò a Firenze, sulla quale erano saliti ieri sera in segno di protesta, il gruppo didel Collettivo di fabbrica dell'exdi Campi Bisenzio (Firenze) che chiedono l'immediato pagamento della cassa integrazione spettante. In quattro sarebbero ancora sulla torre e l'intenzione ......della exè salita sulla Torre San Niccolò nel centro di Firenze, in segno di protesta, per chiedere l'immediato pagamento della cassa integrazione spettante. Sotto al monumento altrie ......chi lavorava solo per Fiat è stato tra i primi a chiudere..' Laimportante stabilimento fiorentino che produceva semiassi il 9 luglio 2021 ha licenziato con una semplice mail i suoi 422i ...

Gkn: operai per tutta la notte su torre a Firenze - Toscana Agenzia ANSA

Hanno trascorso la notte sulla torre di San Niccolò a Firenze, sulla quale erano saliti ieri sera in segno di protesta, il gruppo di operai del Collettivo di fabbrica dell'ex Gkn di Campi Bisenzio (Fi ...Un gruppo di rappresentanti del Collettivo ha passato la notte in ciama alla torre di San Niccolò: «Scusa Firenze, quella lotta è di tutti e per tutti» ...