Giuntoli-Juve | la mossa di De Laurentiis che ha sbloccato il passaggio

(Di sabato 1 luglio 2023) L’oramai ex ds del Napoli è ora libero di firmare con lantus, dopo un’estenuante trattativa con il patron azzurro Aurelio DeLantus tra pochi a giorni avrà il nuovo responsabile dell’area tecnica: si tratta di Cristiano. Dopo otto stagioni in azzurro, culminate con la vittoria dello Scudetto,ha detto addio al Napoli. Ottenere il via libera da Denon è stata cosa semplice. Promesso allantus già da qualche mese, il dirigente toscano ha ottenuto il via libera solo in questi giorni, dopo aver dovuto rinunciare a circa due milioni di euro, tra premi e bonus legati alla straordinaria stagione del Napoli di Luciano Spalletti. Tuttavia, a sbloccare la trattativa è stata unaa sorpresa di De ...

Per questo motivo l'incontro trae Allegri assumerà un ruolo fondamentale sullache verrà: i due dovranno limare certe frizioni e trovare un equilibrio per il bene della società. ......è la soluzione migliore per riportare in alto laIl mercato che cambia, nuovi colpi ma prima gli addii. Restare al Napoli forse oggi sarebbe stata la mossa più semplice per Cristiano. ...... ad esempio la Juventus, che mandato via Marotta, rivedrà forse solo ora, in, un DS che ... Allasembra invece che valga esattamente il discorso opposto. Pur di tenersi Allegri, si ...

Prende forma la nuova Juventus, si aspetta Giuntoli Agenzia ANSA

Giuntoli rappresenta il vero primo colpo del mercato del calcio 2023, aperto oggi primo luglio nel Grand Hotel di Rimini, dell’Amarcord felliniana; la seconda riguarda questo signore, nato ...Ufficialmente il via la sessione estiva del calciomercato. Da oggi i club potranno depositare i nuovi contratti delle trattative già chiuse ...