Giuntoli alla Juve | decisivo il chiarimento telefonico tra De Laurentiis e Scanavino CorSport

(Di sabato 1 luglio 2023) Cristianosi è liberato dal Napoli: da ieri sera, con il saluto ufficiale del club di De, l’addio al Napoli del direttore sportivo è ufficiale. Una trattativa lunghissima, che si è risolta nell’ultimo giorno utile, come da ultimatum dellantus., nella risoluzione dell’affare, scrive il Corriere dello Sport, ilavvenuto ieri tra il presidente del Napoli, Aurelio Dee l’amministratore delegato dellantus,. “ha stretto la mano ad Adl, ha chiaramente stracciato quel patto, ha pure firmato la liberatoria per i compensi ancora non goduti (tre mensilità, pari a 390mila euro, spicciolo più o meno), ha ignorato il premio scudetto da 500mila e con quegli 890 mila euro ...

Ovviamente Manna resterà nel gruppo degli uomini mercato, mentre Pompilio quasi sicuramente lavorerà con il Napoli finoconclusione di questa stagione.ha rinunciato a qualche ...Per il momento, comunque, è difficile azzardare nomi, anche perché presto cambierà il direttore sportivo del Napoli, con Cristianosempre più vicinoJuventus. E proprio la Vecchia ...L'annuncio in radioUna volta ufficializzata la risoluzione consensuale tra il Napoli e Cristiano, l'ormai ex DS azzurro è pronto a legarsiJuve e a prendere definitivamente in mano le ...

LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Giuntoli-Napoli, accordo vicino, poi la firma con bianconeri. Pogba,... Tutto Juve

Alla Juventus inizia una nuova era: a guidarla Cristiano Giuntoli che saluta Napoli e passa in bianconero. "Giuntolé!" scrive a riguardo l'edizione oggi in edicola di Tuttosport che aggiunge come per ...Cristiano Giuntoli è il profilo perfetto per una Juventus che punta a mantenere competitività ma non può ignorare i sacrifici, schiacciata.